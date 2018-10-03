Иркутск, , 07:27 — REGNUM После начала планируемой промышленной эксплуатации Ковыктинского газоконденсатного месторождения Иркутская область станет одним из центров газодобычи России, об этом было сказано 2 октября, в ходе встречи губернатора региона Сергея Левченко с представителями ПАО «Газпром». Подробности сообщает сайт регионального правительства.

Для того, чтобы ввести месторождение в промышленную эксплуатацию, необходимо провести геологоразведочные работы и создать Иркутский центр газодобычи. Однако, по словам министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Крючкова, ПАО «Газпром» в Иркутской области имеет лицензию для разведки и добычи углеводородного сырья на Ковыктинском газоконденсатном месторождении и после 2022 года, с подачей газа в газопровод «Сила Сибири», расчетная годовая добыча газа составит 25 млрд м3.

В настоящее время проводится опытно-промышленная разработка месторождения, ведутся работы по проекту его обустройства на полное развитие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, магистральный газопровод «Сила Сибири» строится для транспортировки российского голубого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В кулуарах Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре во Владивостоке, заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов заявил, что корпорации «Газпром» осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода.

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