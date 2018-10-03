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На Украине упал спрос на легковые автомобили

Экономика

На 14%

Киев, 3 октября 2018, 07:22 — REGNUM  За сентябрь 2018 года жители Украины купили на 8% легковых автомобилей меньше, чем в августе того же года, сообщает пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.

Согласно сообщению, в сентябре украинский автопром выпустил 6,8 тыс. легковых автомобилей. Спрос на легковые автомобили в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года уменьшился почти на 14%.

Отмечается, что наиболее популярным автомобилем были машины марки Toyota, хотя их было продано на 20% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Напомним, за три квартала 2018 года на Украине было зарегистрировано 60,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% больше, чем за аналогичны период 2017 года.

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Автопром
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