Уровень 65 остаётся непреодолимым препятствием для рубля

Москва, , 07:06 — REGNUM Уровень 65 по паре доллар/рубль стал непреодолимым препятствием для укрепления российской валюты. 2 октября курс пары доллар/рубль отсюда развернулся и отскочил вверх. Сказался отложенный спрос на валюту со стороны российских компаний, рост доллара на валютных рынках, а также сохраняющийся риск расширения санкций к России. Рублю не помог даже продолжающийся рост нефти — Brent удерживается в районе $85 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

Сегодня, 3 октября, Министерство финансов РФ впервые с начала сентября вернётся на рынок рублёвых заимствований. Будет размещено два выпуска ОФЗ с погашением в феврале 2024 года и в декабре 2021 года. Объём каждого из выпусков составляет 10 млрд руб. Минфин решил вернуться на долговой рынок на фоне восстановления рубля. Уровень спроса, как лакмусовая бумажка, покажет отношение инвесторов к рублёвым активам.

Если спрос превысит предложение, то для Минфина это будет сигналом о том, что рынок готов к новым размещениям. Вероятно, в этом случае ведомство увеличит объёмы заимствований, ведь к концу года после выборов в Конгресс США есть риск расширения санкций к России. Текущее успокоение внешнеполитического фона нужно использовать, чтобы выполнить годовой план по привлечению заёмного финансирования.

Итоги размещения будут иметь важное значение и для рубля. Если оно будет успешным, курс доллар/рубль может снизиться на 20−40 копеек. В противном случае вероятно соразмерное движение, но в другом направлении. Таким образом, 3 октября для курса доллара актуальным остаётся диапазон 65−66 рублей, для евро — коридор 75−76 рублей.

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