«Порочат сделки» на 4 млрд: странности с кредитами «Татфондбанка»

Казань, , 06:14 — REGNUM Конкурсный управляющий обанкроченного в апреле 2017 года ПАО «Татфондбанк» отсудил у ПАО «Нижнекамскнефтехим» свыше 478 млн рублей долга по кредитам на общую сумму 4 млрд рублей. Попытка перевести долг в день выдачи кредита на сумму 1,8 млрд рублей на аффилированную тогда еще с действующим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным компанию «Новая нефтехимия» не удалась — позднее такое перекладывание долгов было признано недействительным. Решением Арбитражного суда Татарии крупнейший налогоплательщик региона — ПАО «Нижнекамскнефтехим» должно выплатить банку 478 440 601 рубль 84 копейки просроченных процентов и 345 274 рубля 93 копейки неустойки. Решение может быть обжаловано в месячный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

18 июля 2016 года — за пять месяцев до ввода временной администрации в ТФБ — банк заключил кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Кредит в объёме 1,8 млрд рублей был выдан до 18 июля 2024 года. В день выдачи кредита между ТФБ, заёмщиком и ООО «Новая нефтехимия», аффилированной с главой банка Робертом Мусиным, а также являвшимся акционером ТФБ был заключен договор. По нему ООО принимало на себя «все обязательства заемщика по возврату суммы кредита, уплате процентов и всех причитающихся платежей».

В середине декабря 2016 года в ТФБ, где доля республики на тот момент составляла 40%, была введена временная администрация. В марте 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. Конкурсный управляющий начал работу в рамках процедуры несостоятельности, в том числе и по оспариванию сделок. Судом 11 августа 2017 года перевод долга с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на ООО «Новая нефтехимия», которое на сегодня уже также является банкротом, был признан недействительным и на ссудном счёте ПАО была восстановлена запись о задолженности по кредитному договору № КК25/16 от 18.07.2016 года на сумму 1,8 млрд рублей.

« С 20.12.2016 года заемщик прекратил уплату процентов. По состоянию на 20 марта 2018 года образовалась задолженность по просроченным процентам в сумме 144 003 496 рублей 86 копеек, в том числе: сумма просроченных процентов — 215 298 270,83 рубля, задолженность по неустойке — 155 373,72 рубля», — отмечается в материалах дела.

В день выдачи этого кредита с ПАО был заключен еще один кредитный договор — на сумму 2,2 млрд рублей под 8% годовых, и сразу же обязательства по нему были переданы ООО «Сувар Девелопмент». Известно, что с марта 2017 года ООО хозяйственную деятельность не ведёт и уже признано банкротом, его долги превышают 5 млрд рублей.

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Перевод долга по второму кредиту в августе 2017 года также был признан недействительным. По нему с 20 декабря 2016 года первоначальный заёмщик — ПАО «Нижнекамскнефтехим» перестал уплачивать проценты и на 27 февраля 2018 года образовалась задолженность по просроченным процентам в сумме 176 004 273 рубля 95 копеек. 23 января 2018 года конкурсный управляющий банка потребовал от заёмщика уплатить просроченные проценты и неустойки по обоим кредитам, но оплата не была сделана и это послужило основанием для обращения в суд.

2 октября 2018 года стало известно, что конкурсный управляющий банка выиграл дело, взыскав с ПАО 478 440 601 рубль 84 копейки просроченных процентов и 345 274 рубля 93 копейки неустойки, а также 200 тыс. рублей расходов на госпошлину.

При этом в суде ответчик настаивал на том, что «необходимо дать оценку действительности кредитных договоров №КК 25/16 и КК 26/16, частью которых являлись оспоренные соглашения о переводе долга, на предмет, а были бы заключены кредитные договора без включения в них недействительных его частей (соглашений о переводе долга)», так как ответчик считает, «что недействительные соглашения порочат сделки целиком».

Решение суда может быть обжаловано.