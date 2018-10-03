«Газпром» обжаловал в арбитражном суде решение по спору с PGNiG

Москва, , 03:10 — REGNUM Компания «Газпром» обжаловала промежуточное решение Стокгольмского арбитражного суда, который ранее в июне признал право польской компании PGNiG на скидку на газ, сообщает пресс-служба польской нефтегазовой компании.

Сообщается, что PGNiG была поставлена в известность об апелляции «Газпрома», однако содержание жалобы неизвестно. Польская компания не считает обоснованной жалобу российской нефтегазовой корпорации и предполагает, что «Газпром» якобы затягивает сроки исполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году польская нефтегазовая компания PGNiG подала в суд на «Газпром» из-за якобы необоснованно высокой цены на газ. В июне 2018 года суд удовлетворил иск польской компании и подтвердил, что PGNiG имеет право на скидку на поставки газа. Как сообщили представители «Газпрома», суд подтвердил право на скидку, однако не согласился на требования польской компании по изменению цены на поставку голубого топлива и ценовую формулу, предложенную PGNiG.

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