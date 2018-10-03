Продажа авиакомпании Air Moldova: Румыния — прикрытие молдавских олигархов

Кишинёв, , 00:00 — REGNUM Молдавскую государственную авиакомпанию Air Moldova купила компания Civil Aviation Group, в составе акционеров которой — румынская бюджетная авиакомпания Blue Air и ряд физических лиц — граждан Молдавии. Как сообщили в Агентстве публичной собственности Молдавии, стоимость сделки — около 60 млн евро, причем подавляющая часть суммы пойдет на оплату долгов компании, передает ИА REGNUM.

Причиной продажи авиакомпании названы финансовые убытки, которые компания несла в последние годы. Новые владельцы обещают развитие инфраструктуры авиакомпании, закупку новых самолетов, увеличение штата и расширение сети авиамаршрутов.

Кишиневское издание NewsMaker, между тем, сообщило, что контрольный пакет акций Civil Aviation Group — вовсе не у румынской авиакомпании, а у двух граждан Молдавии. А схема приватизации схожа с недавней продажей Кишиневского международного аэропорта, когда под видом «российского инвестора» выступили молдавские политико-олигархические структуры, связанные с молдавским бизнесменом и политиком Иланом Шором и лидером правящей в Молдавии Демпартии Владимиром Плахотнюком.

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