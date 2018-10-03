Уолл-стрит: Dow Jones — с рекордом, S&P — с нулём, Nasdaq — в минусе

Нью-Йорк, США, , 00:06 — REGNUM Индекс Dow Jones установил новый рекорд за день торгов Уолл-стрит, в то время как индексы S&P и Nasdaq не смогли показать рост, 2 октября передает агентство Reuters.

К моменту закрытия фондового рынка США индекс Dow Jones вырос на 122,73 пункта (0,46%), до 26 773,94 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,16 пункта (0,04%), до 2923,43 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 37,76 пункта (0,47%), до 7999,55 пункта.

Рост «промышленного» Dow Jones определили успехи таких компаний, как Boeing и Caterpillar, падение «высокотехнологичного» Nasdaq — продолжающиеся проблемы компании Facebook, акции которой дешевеют несколько дней подряд.

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