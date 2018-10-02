На Украины в рамках малой приватизации продали 150 объектов

Киев, , 23:24 — REGNUM На Украине объявили уже 738 аукционов малой приватизации, сообщает 2 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, общая начальная стоимость аукционов составила 841 млн гривен ($29,81 млн), в реестре малой приватизации значится 1,071 тыс. объектов. По данным на начало октября, на Украине успешно были проданы 150 объектов, которые принесли более 173 млн гривен ($6,13 млн).

Напомним, на Украине проходят две приватизации — малая и большая. В первую входят активы госсобственности стоимостью до 250 млн гривен ($8,86 млн), они продаются через аукционы. В большую приватизацию войдут крупные гособъекты, которые будут продаваться через советников.