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На Украины в рамках малой приватизации продали 150 объектов

Экономика

Выручено $6,13 млн

Киев, 2 октября 2018, 23:24 — REGNUM  На Украине объявили уже 738 аукционов малой приватизации, сообщает 2 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, общая начальная стоимость аукционов составила 841 млн гривен ($29,81 млн), в реестре малой приватизации значится 1,071 тыс. объектов. По данным на начало октября, на Украине успешно были проданы 150 объектов, которые принесли более 173 млн гривен ($6,13 млн).

Напомним, на Украине проходят две приватизации — малая и большая. В первую входят активы госсобственности стоимостью до 250 млн гривен ($8,86 млн), они продаются через аукционы. В большую приватизацию войдут крупные гособъекты, которые будут продаваться через советников.

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Большая приватизация на Украине
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