На Украине растут цены на жилье в новостройках

Киев, , 22:55 — REGNUM На 7% выросли цены на новое жилье на Украине в 2017 году, сообщают 2 октября украинские «Вести».

Согласно сообщению, в сентября 2018 года средняя стоимость квартиры в новом доме в Киеве составила 24,896 тыс. гривен ($880) за 1 кв. м, увеличившись на 1,4% по сравнению с августом 2018 года. По словам директора департамента маркетинга и продаж компании «Киевгорстрой» Татьяны Марковой, цены на жилье будут расти и дальше, так как растет стоимость стройматериалов и зарплаты рабочих.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинские застройщики уходят от налогов, и поручил государственным службам провести массовые проверки.