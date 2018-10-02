Минфин возобновит аукционы по размещению облигаций федерального займа

Москва, , 21:58 — REGNUM Министерство финансов России возобновляет аукционы по размещению облигаций федерального займа после месячного перерыва. Об этом сообщила 2 октября пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 3 октября 2018 года Минфин проведёт два аукциона по продаже ОФЗ с постоянным купонным доходом (выпуска №26 223 и №25 083) в объёме 10 млрд рублей каждый.

Ставка купонного дохода выпуска №26 223 определена в размере 6,5% годовых, выпуска №25 083 — 7% годовых. Даты погашения — 28 февраля 2024 года и 15 декабря 2021 года соответственно.

Напомним, в последний раз Минфин проводил аукцион по размещению облигаций федерального займа 29 августа. Ведомство разместило бумаги выпуска №25 083 на сумму 13 млрд 219 млн рублей по номиналу.