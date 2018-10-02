Украина получила за шесть лет $250 млн на развитие энергоэффективных домов

Киев, , 21:42 — REGNUM Международная финансовая корпорация (IFC) Всемирного банка выделила Украине за шесть лет $250 млн, заявила госсекретарь Швейцарии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, сообщает 2 октября «Укринформ».

По ее словам, средства выделялись на повышение энергоэффективности в жилом секторе Украины. Проект по повышению энергоэффективности был направлен на объединение жителей многоквартирных домов и разработку законов, разграничивающих права собственности и основы управления многоквартирными домами. Также IFC предложила Украине создать Фонд энергоэффективности, который позволит привлечь еще около 150 млн евро.

Напомним, IFC была создана в 1956 году с целью обеспечить устойчивый приток частных инвестиций в развивающиеся страны.