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Центробанк Либерии обнаружил «пропавшие банкноты» на $100 млн

Экономика

Dсе банкноты из партии, отпечатанной в Швеции, были доставлены в хранилища

Центробанк Либерии обнаружил «пропавшие банкноты» на $100 млн
Иллюстрация: Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

Монровия, 2 октября 2018, 22:01 — REGNUM  Центральный банк Либерии опроверг информацию о пропаже новых банкнот на $100 млн, 2 октября передает агентство Associated Press.

По словам главы Центробанка Либерии Натаниэля Патрая, все банкноты из партии, отпечатанной в Швеции, были доставлены в хранилища. Информация об этом есть во внутренних документах банка.

Патрай также заявил, что обратится к правительству с просьбой о прекращении расследования «пропажи» банкнот и снятии ограничений на выезд из страны 35 человек в связи с расследованием.

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