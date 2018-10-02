Законопроект о платных дорогах на Крайнем Севере внесен в Госдуму

Москва, , 20:28 — REGNUM Законопроект о платных дорогах в районах Крайнего Севера правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября.

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей делаются исключения из общего правила об обеспечении возможности альтернативного проезда в отношении платных автомобильных дорог или платных участков автомобильных дорог.

Законопроект подготовлен в соответствии с обращением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа по вопросу реализации проекта строительства мостового перехода через реку Пур, отмечают авторы.

Существующие ограничения «приводят к невозможности использования механизмов ГЧП для обеспечения автомобильными дорогами отдаленных и труднодоступных местностей». В отношении районов Крайнего Севера данные положения Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ (об обязательном альтернативном бесплатном проезде), призванные защищать права населения и бизнеса, «приводят к ограничению возможностей удовлетворения их интересов», указали в правительстве.

Дополнительно для обеспечения интересов населения предлагается закрепить условие бесплатного проезда легковых автомобилей по платным автомобильным дорогам (их участкам), которые не имеют альтернативного проезда и подпадают под вышеуказанные исключения.