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Минтранс: Опасные грузы поедут по Крымскому мосту через 1,5-2 месяца

Экономика

А пока на пароме

Москва, 2 октября 2018, 19:46 — REGNUM  Грузовые автомобили с опасными грузами, в частности с нефтепродуктами, смогут проезжать по Крымскому мосту через 1,5−2 месяца. Об этом сегодня, 2 октября, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«В течение полутора-двух месяцев они продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим, в том числе автомобили, перевозящие опасные грузы», — рассказал Дитрих в ходе Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520».

Напомним, с 1 октября по Крымскому мосту разрешили проезжать грузовым автомобилям, чья масса превышает 3,5 тонны, но не более 40 тонн. Однако до сих пор по мосту запрещено проезжать автомобилям, которые перевозят опасные грузы, в частности, химические вещества, нефтепродукты, взрывчатые вещества.

Автомобили с опасными грузами переправляются через Керченский пролив по-прежнему на пароме через специальную линию «24 причал (Порт Кавказ) — рыбный порт (Крым)». Также перевозчики обязаны обращаться за разрешением на проезд.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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