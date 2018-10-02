В Тамбове открыли ситуационный центр для работы в кризисных ситуациях

Тамбов, , 19:40 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин и вице-президент-директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Абрамков открыли сегодня Ситуационный центр, созданный на базе администрации области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Центр организован для оперативного принятия управленческих решений в кризисных ситуациях.

В режиме реального времени в центр поступает информация от региональных ведомств и муниципальных подсистем. Новый комплекс обеспечит прогнозирование чрезвычайных ситуаций и анализ их причин, а также поможет экстренным службам повысить оперативность реагирования. Одна из важных задач центра — поддержка региональных госструктур в принятии решений на основе мониторинга событий и процессов.

Новая стратегия развития региона предусматривает переход на цифровую экономику, а создание Ситуационного центра на Тамбовщине как раз и стало одним из этапов этого перехода, подчеркнул Александр Никитин. На сегодняшний день ситуационные центры можно назвать основой цифровой трансформации в госуправлении.

Абрамков дал положительную оценку тамбовскому центру, отметив, что ему есть с чем сравнивать.

Стратегическим партнером в реализации этого масштабного проекта стал «Ростелеком», компания выполнила его в максимально сжатые сроки. Рядом располагается и дублирующий центр связи Системы 112, куда поступают звонки из муниципалитетов в случае загруженности каналов связи. При этом современное оборудование позволяет определить точное местонахождение обратившегося человека и связать его с ближайшей к нему оперативной службой. До конца 2018 года созданная «Ростелекомом» в Тамбовской области Система-112 пройдет государственные испытания и будет запущена в промышленную эксплуатацию. В это же время цифровой провайдер планирует приступить к реализации проекта по модернизации «Региональной автоматизированной системы центрального оповещения органов управления и населения».

Никитин назвал ПАО «Ростелеком» стратегическим партнером региона и выразил готовность к совместной работе по разным направлениям. В свою очередь, представитель «Ростелекома» Александр Абрамков поблагодарил тамбовского губернатора за поддержку проектов, которые с участием компании реализуются в регионе, также отметив готовность к новым совместным программам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках Петербургского международного экономического форума летом 2017 года администрации Тамбовской области и регионального центра подписали соглашение о намерениях с ПАО «Ростелеком» по созданию и реализации проекта «Умный и удобный регион». Проект «Умный город» является одним из девяти ключевых направлений программы «Цифровой экономики», разработанной правительством РФ в соответствии с посланием президента Владимира Путина. В России планируется создать 50 «умных городов».

В ноябре 2017 года глава администрации Тамбовской области Александр Никитин предложил сделать возглавляемый им регион пилотным по апробации технологий цифровизации в сельском хозяйстве для их последующего тиражирования в максимальное количество сельскохозяйственных процессов в других регионах России. Губернатор подчеркивал, что в тесном сотрудничестве с фондом «Сколково» на Тамбовщине уже реализуются несколько проектов цифровизации в сельском хозяйстве.

В сентябре этого тамбовские власти приступили к реализации масштабного проекта по созданию цифровой платформы в агропромышленном комплексе. Цифровая площадка позволит оптимизировать процесс предоставления продуктов или услуг. При этом рассматривается два основных направления работы. Первое связано с организацией продаж, а второе — с программными продуктами, которые оптимизируют затраты сельхозпроизводителей, например помогут отслеживать положение и оптимальное перемещение техники по полям.