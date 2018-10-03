Совфед обсудит пенсионную систему

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 3 октября, Совфед на пленарном заседании рассмотрит закон, вносящий изменения в пенсионное законодательство РФ, сообщает ИА REGNUM.

Согласно закону, инициированному правительством, с 2019 года в РФ в течение шести лет будут постепенно изменяться правила выхода граждан на пенсию. В частности, с каждым годом будет на год расти пенсионный возраст как для женщин, так и для мужчин РФ.

Редакция закона, принятая Госдумой в третьем чтении, существенно доработана по предложению президента РФ Владимира Путина. Если Совфед одобрит закон, а президент затем его подпишет, то женщины РФ станут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Это на пять лет больше, чем сегодня.

Каждый год возраст будет увеличиваться на год — таким образом, показатели достигнут обозначенных значений к 2024 году. Но для тех, кого изменения коснутся в первую очередь, будут введены послабления. Так, женщины и мужчины, которые должны выходить на пенсию в 2019 и 2020 году смогут делать это на полгода раньше, чем установлено новыми правилами.

Кроме того, на переходный шестилетний период закон также устанавливает особые правила индексации выплат пенсионерам. Она будет проходить 1 января каждого года и не будет зависеть от уровня инфляции. Так, каждый год размер пенсий будет расти в среднем на 1 тыс. рублей и к 2020 году, по расчетам правительства, ее средний размер должен достигнуть 20 тыс. рублей.

После 2024 года индексация пенсионных выплаты будет двухступенчатой — с 1 февраля размер выплаты будет увеличиваться на уровень инфляции, а с 1 апреля сумма будет расти в зависимости от размера доходов Пенсионного фонда РФ.

Закон также прописывает льготы для выхода на пенсию некоторых категорий людей. Например, многодетные матери смогут выходить на пенсию раньше. Сегодня такое право есть только у женщин с пятью детьми — закон сохраняет его, пенсионный возраст для таких женщин наступит в 55 лет, то есть на пять лет раньше. Но закон также вводит льготы и для женщин с тремя и четырьмя детьми — они смогут выходить на пенсию на три и четыре года раньше соответственно.

Кроме того, закон также устанавливает льготные требования к стажу для досрочного выхода на пенсию. Для этого женщина должен проработать в РФ не менее 37 лет, а мужчина — не менее 42 лет. Дни, в которые работники находились на больничном, также учитываются.

Сохраняют льготные условия выхода на пенсию и особые категории населения РФ. Так, пенсионный возраст для шахтеров, сотрудников опасных производств, жителей Крайнего Севера, а также пострадавших в Чернобыле тоже вырастет на пять лет, но будет ниже установленного. Другими словами, женщины из такой категории граждан будут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

Закон также устанавливает понятие граждан предпенсионного возраста — под ним понимаются женщины и мужчины за пять лет до выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Между тем закон не меняет существующие сегодня правила по выплатам накопительной части пенсии. Ее можно будет получить также в 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Так же, как и сегодня, выплата может быть единовременной.