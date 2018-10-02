Нефтяной рынок «затаил дыхание»

Лондон, , 19:37 — REGNUM Мировой нефтяной рынок прервал рост в ожидании отчета о запасах энергоносителей в США — нефть Brent снизилась на 22 цента до $84,76 за баррель, WTI потеряла в цене 25 центов и торгуется по $75,05 за баррель, 2 октября передает агентство Reuters.

«Рынок затаил дыхание», — комментирует остановку роста представитель Tradition Energy Джин Макгиллиан.

Серьёзное влияние на цену нефти может оказать как отчет Американского института нефти (API), который будет опубликован 2 октября, так и отчет правительства о нефтяных запасах, который ожидается 3 октября.

Тем не менее, даже в случае заявлений о внезапном увеличении запасов, на рынок все равно сохранит влияние сокращение экспорта Ирана в преддверии санкций США.

«Наши нефтяные аналитики считают, что сейчас растет риск роста цены на нефть до 100 долларов за баррель», — заявляется в отчете «Глобальная экономика» телеканала HSBC.

Однако есть эксперты, не разделяющие общей «паники» в отношении резкого скачка нефтяных цен после введения санкций США против Ирана. Так, британский банк Barclays заверил своих клиентов, что «ОПЕК имеет достаточные резервные мощности» для сокращения мирового дефицита.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 1 октября нефть марки Brent достигла цены $85 за баррель — рекордного максимума с ноября 2014 года.

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