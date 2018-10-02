В 2019 году костромские власти обещают отремонтировать 16 улиц

Кострома, , 19:29 — REGNUM 66,7% дорог в Костроме отвечают нормативным требованиям, сообщает пресс-служба губернатора области. После завершения текущих ремонтных работ в 2018 году «доля основных автомобильных дорог с движением общественного транспорта, отвечающих нормативным требованиям, составит 67,9%».

На данный момент в Костроме отремонтировано 114 улиц общей площадью 53,1 тысяч квадратных метров. На эти цели потрачено 51,1 миллионов рублей.

До 1 ноября текущего года местные власти обещают провести ремонт 16 улиц и потратить на работы 257,2 миллиона рублей. Из них 173,7 миллионов рублей выделяет областной дорожный фонд.

Ремонт завершен на 8 объектах: на участках улиц Индустриальной, 2-й Волжской, Водяной, Героев, Ивана Нечаева, Высотной, в Овражном проезде и на площади Октябрьской.

Ремонт еще 8 улиц Костромы пока не закончен, речь об улицах Симановского, Шагова, Заволжской, 1-й Загородной, Стопани, Катушечной, Дзержинского, а также проезде в районе Рыбных рядов.

Отметим, что костромские чиновники разработали план дорожных работ с 2019 года по 2024 год, в который вошло 69 автомобильных дорог. Так, в 2019 году планируется отремонтировать 16 улиц на сумму 530 миллионов рублей.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей. Деньги планировалось потратить на капитальный ремонт трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь, ремонт дорог в селах региона и капитальный ремонт моста через Волгу.

В пресс-службе губернатора области неоднократно подчеркивали, что такое финансирование стало возможно благодаря платежам грузоперевозчиков через систему «Платон»