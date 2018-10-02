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Украина планирует увеличить товарооборот с Китаем

Экономика

До $10 млрд

Киев, 2 октября 2018, 19:25 — REGNUM  До $10 млрд планирует увеличить Украина товарооборот с Китаем, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послом Китая на Украине Ду Веем, сообщает 2 октября УНИАН.

По его словам, Украина и Китай могут усилить сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, строительство и других. Также Гройсман поблагодарил посла за предоставленные Китаем машины скорой помощи и отметил, что украинская делегация примет участие в международной выставке China International Import Expo 2018.

Напомним, ранее вице-президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Анатолий Загородний заявил, что Украина и Поднебесная намерены создать совместный Китайско-украинский научный институт.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Украина намерены создать совместный исследовательский институт

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Китайско-украинские отношения
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