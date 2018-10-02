МВФ потребовал у Пакистана бороться с неплательщиками налогов

Исламабад, , 20:46 — REGNUM 1 октября в Исламабаде прошёл третий раунд переговоров между специальной делегацией Международного Валютного Фонда и представителями Совета по доходам и министерства финансов Пакистана. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, делегация прибыла в Пакистан для того, чтобы дать оценку проводимым в стране реформам, а также подробно ознакомиться с налоговой системой.

Представители МВФ получили полную информацию о расширении системы налогообложения в новом бюджете страны. По словам министра финансов Пакистана Асада Умара, целью переговоров не является получение займа. Однако, по словам министра, эти переговоры помогут Исламабаду получить помощь МВФ, если такая необходимость возникнет. Основным заключением представителей Банка стало требование борьбы с неуплатой налогов в Пакистане.

Последний раз Пакистан обращался за помощью к МВФ в 2013 году. Тогда сумма кредита составила 6,6 миллиардов долларов.