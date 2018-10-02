Как быть дальше: Прибалтика и Польша обсуждают судьбу региона после Brexit

Таллин, , 19:17 — REGNUM В Эстонии подходит к концу двухдневная встреча представителей комиссий по дела Европейского союза парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Как сообщается на сайте канцелярии Рийгикоку, главными темами обсуждения стали возможные последствия выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) и следующий финансовый шестилетний план ЕС. Эстонию на встрече представляет член правящей Центристской партии Тоомас Витсут.

По словам эстонского представителя, сотрудничество между прибалтийскими странами и Польшей имеет ключевое значение, поэтому такие встречи проходят регулярно.

«С коллегами в Таллине мы обсуждаем, каковы наши общие интересы в Европейском союзе и как их лучше всего защитить в ситуации, когда важное для ЕС государство выходит из его состава, но условия выхода все еще не установлены», — заявил Витсут.

Он отметил, что в ближайшие годы необходимо особенно тесно сотрудничать, чтобы выполнить ряд важных совместных проектов, которые соединяют нас с Европой и позволяют таким образом повысить качество жизни населения и безопасность и улучшить предпринимательскую среду.

«Один из них — Rail Baltic, который мы должны совместно отстаивать в ходе переговоров по следующему многолетнему финансовому плану ЕС, чтобы к 2026 году поезда начали движение», — сказал Витсут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трудностях, с которыми могут столкнуться Прибалтийские страны по части финансирования в связи с формированием нового бюджета ЕС.

Читайте также: Прибалтика не хочет слезать с финансовой иглы ЕС

Эстонский парламентарий также упомянул другой проект — синхронизацию электросетей Балтийских стран с материковой Европой, которая призвана «обеспечить энергетическую безопасность Прибалтийских стран и усовершенствовать системы».

Читайте также: В Брюсселе дали зеленый свет отделению энергосистемы Прибалтики от России