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Пакистан пригласил Саудовскую Аравию инвестировать в ТЭК

Экономика

Министр энергетики Пакистана Омар Аюб пригласил Саудовскую Аравию инвестировать в топливно-энергетический комплекс страны

Исламабад, 2 октября 2018, 22:53 — REGNUM  Министр энергетики Пакистана Омар Аюб провел встречу с высокопоставленной делегацией Саудовской Аравии, — сообщает пакистанский телеканала Samaa TV. Целью встречи является подписание нескольких меморандумов о взаимопонимании с правительством Пакистана, в частности, в сфере инвестиционного сотрудничества.

Омар Аюб заверил саудовских гостей в том, что пакистанская сторона приложит все усилия, чтобы обеспечить безопасность инвестиций из королевства. Министр энергетики Пакистана также подчеркнул огромные возможности для развития водной, солнечной и ветряной энергетики в стране и пригласил Саудовскую Аравию инвестировать в эти направления. Саудовская делегация согласилась с предложением пакистанского министра.

Свой первый заграничный визит премьер-министр Пакистана совершил в Саудовскую Аравию. В ходе поездки была достигнута договоренность о крупных саудовских инвестициях в экономику Пакистана, в частности, в объекты Китайско-пакистанского экономического коридора.

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Зарубежная хроника
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