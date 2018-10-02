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ДНР: украинский мобильный оператор отказывается платить за электричество

Экономика

Vodafone также не восстанавливает линию в Еленовке

Донецк, 2 октября 2018, 19:09 — REGNUM  Украинский мобильный оператор Vodafone отказывается оплачивать электроэнергию в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 2 октября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, в министерстве иностранных дел республики расценивают действия Украины как намеренное затягивание восстановления полноценной работы оператора Vodafone. Отмечается, что представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также не обновили заявку на восстановление линии связи Vodafone в Еленовке, хотя линия была повреждена еще 11 января.

Напомним, ранее координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе в Минске Пэр Фишер заявлял, что лично будет способствовать восстановлению связи в Еленовке.

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