ДНР: украинский мобильный оператор отказывается платить за электричество

Донецк, , 19:09 — REGNUM Украинский мобильный оператор Vodafone отказывается оплачивать электроэнергию в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 2 октября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, в министерстве иностранных дел республики расценивают действия Украины как намеренное затягивание восстановления полноценной работы оператора Vodafone. Отмечается, что представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня также не обновили заявку на восстановление линии связи Vodafone в Еленовке, хотя линия была повреждена еще 11 января.

Напомним, ранее координатор от ОБСЕ в экономической подгруппе в Минске Пэр Фишер заявлял, что лично будет способствовать восстановлению связи в Еленовке.