Фондовый рынок США: Dow Jones установил новый рекорд

Нью-Йорк, США, , 19:35 — REGNUM Промышленный индекс Dow Jones установил рекорд после скачка акций Intel на 4,4%, 2 октября передает агентство Reuters.

С начала торгов на Уолл-стрит Dow Jones вырос на 0,45% до рекордного максимума в 26 771,91 пункта. Остальные индексы показывают незначительный рост — S&P 500 на 0,03%, Nasdaq Composite — на 0,01%.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие фондового рынка США 2 октября прошло спокойно — индексы практически не изменились после вчерашнего «шторма» из-за подписания USMCA.

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