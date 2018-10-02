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Модернизация железных дорог КНДР обойдётся Южной Корее в 39 млрд долларов

Экономика

Межкорейские проекты стоят слишком дорого, считают в Сеуле

Сеул, 2 октября 2018, 19:22 — REGNUM  Южной Корее придётся потратить более 39 миллиардов долларов на модернизацию железных дорог КНДР, чтобы реализовать достигнутые с КНДР соглашения. Ранее правительство Республики Корея планировало направить 260 миллионов долларов в 2019 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

По информации Yonhap, власти Южной Кореи оценивать стоимость постройки 1 километра железной дороги в 30 миллионов долларов без учёта стоимости приобретения земли. Если же КНДР бесплатно предоставит рабочую силу, модернизация маршрута Кэсон — Синыйджу длиной 412 километров будет стоить 12 млрд долларов, а модернизация 781 — километрового маршрут Косон — Туманган обойдётся в 23 млрд. Кроме того, предполагается провести работы на путях от Кэсона до Пхеньяна (161 км) и от Косона до Вонсана (100 км). Затраты на рабочую силу оцениваются ещё в 10% стоимости.

Высокая стоимость обусловлена гористым ландшафтом Северной Кореи, из-за чего необходимо построить множество мостов и туннелей, кроме того, существующие железнодорожные пути устарели и почти не электрифицированы, что также многократно повышает затраты.

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Зарубежная хроника
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