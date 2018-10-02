Авиаперелёты из Пскова в Москву станут ежедневными с 1 марта 2019 года

Псков, , 19:00 — REGNUM Авиаперелёты Москва — Псков — Москва станут ежедневными с 1 марта 2019 года. Об этом заявил сегодня, 2 октября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам рабочего совещания о развитии авиасообщения в регионе.

По его словам, ростовская авиакомпания «Азимут», возобновившая авиасообщение между Псковом и Москвой с сегодняшнего дня, рассматривает возможность начала полетов в Краснодар и в ряд других регионов. Окончательное решение по этим направлениям будет принято по итогам переговоров с Минтрансом и Росавиацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт из Москвы приземлился сегодня, 2 октября, в аэропорту «Кресты» Пскова после долгого перерыва. Первым авиарейсом из столицы в Псков прилетели 85 человек, в Москву отправились 76, в том числе глава региона Михаил Ведерников: 3 октября губернатор намерен принять участие в пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», которое откроет президент России Владимир Путин.

Пока полёты осуществляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время в пути составляет 1 час 20 минут. Для удобства пассажиров в Пскове запустили аэроэкспресс, используется технологиямультимодального билета: пассажирам самолёта не нужно искать и вызывать такси, достаточно сделать пометку о доставке в аэропорт или из него при покупке авиабилета.

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