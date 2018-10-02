Barrick Gold стала крупнейшей в мире золотодобывающей компанией

Кейптаун, , 21:56 — REGNUM Одна из самых крупных горнодобывающих компаний в мире Barrick Gold купила южноафриканскую золотодобывающую компанию Randgold за 6 миллиардов долларов США

Кроме того, Barrick Gold является владельцем танзанийской золотодобывающей компании Acacia Mining. На данный момент Barrick Gold принадлежат 64% акций компании.

После совершения покупки, главный исполнительный директор Randgold Марк Бристоу выразил желание прекратить распри между Танзанией и компанией Acacia Mining.

Аналитики горнодобывающего сектора утверждают, что их многолетний опыт в области добычи полезных ископаемых в Африке поможет разрешить конфликт между Acacia Mining и правительством Танзании.

По словам Бристоу, сегодня есть отличная возможность найти разрешение существующих противоречий и начать совместную деятельность по производству еще большего числа драгоценных камней в Танзании. Фирме сейчас нужна поддержка, ведь за последние два года акции компании Acacia упали более чем на 75%.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, покупка компанией Barrick Gold своего конкурента является лишь актом бахвальства, поскольку многие инвесторы перестали вкладывать средства в Randgold из-за огромных затрат на производство и маленькой прибыли.

По информации новостного издания Mtanzania, в результате своего приобретения, Barrick Gold станет крупнейшей золотодобывающей компании в мире с капитализацией в 18 миллиардов долларов США.

Тем не менее, дела у Barrick Gold в последнее десятилетие идут не совсем гладко. Компания стала добывать меньше золота. Если в 2008 добыча Barrick Gold составляла 8 миллионов унций золота, то в настоящее время предприятие добывает лишь 5.3 миллиона унций. Более того, компании пришлось столкнуться с такими проблемами, как падение акций на 30%, стачки шахтеров и т.д.

Сегодня Barrick Gold ставит перед собой задачу производить 6.5 миллионов унций золота в год.