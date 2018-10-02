Уолл-стрит: На рынке всё спокойно

Нью-Йорк, США, , 18:46 — REGNUM Фондовый рынок США успокоился после вчерашних подъемов и спадов из-за терхстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой, 2 октября передает агентство Reuters.

К насоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 15,03 пункта (0,06%), до 26 666,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 1,51 пункта (0,05%), до 2923,08 пункта, индекс Nasdaq снизился на 9,82 пункта (0,12%), до 8027,48 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Уолл-стрит находился под влиянием подписания «обновленного НАФТА» — соглашения USMCA между США, Мексикой и Канадой

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