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В Крыму заработала новая Сакская ТЭЦ

Экономика

В крымскую энергосистему поступает дополнительно 90 МВт электроэнергии

Симферополь, 2 октября 2018, 18:00 — REGNUM  Первая очередь новой Сакской ТЭЦ начала поставку электроэнергии в крымскую энергосистему. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе компании «КрымТЭЦ».

"В работе попеременно находятся четыре ГТА-25 общей мощностью 90 МВт. Генерируемая электроэнергия поступает в крымскую энергосистему и используется на нужды потребителей. На полную мощность — 120 МВт — новая ТЭЦ выйдет в ноябре, после завершения строительства второй очереди», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, первая очередь Сакской ТЭЦ состоит из четырёх газотурбинных агрегатов мощностью 22,5 МВт каждый. Первый этап строительства станции был выполнен за восемь месяцев, стоимость проекта составила 14 млрд рублей. Тестовые испытания генерирующего оборудования ТЭЦ были успешно завершены в начале сентября.

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Электроэнергетика
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