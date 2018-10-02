Ярославский губернатор ожидает 100 млрд инвестиций в экономику региона

Ярославль, , 17:51 — REGNUM Общий объем инвестиций в социально-экономическое развитие Ярославской области в ближайшие восемь лет составит более ста миллиардов рублей. Об этом губернатор Дмитрий Миронов заявил 2 октября на сессии Дня промышленности Ярославской области.

По словам Дмитрия Миронова, в Ярославской области уже реализуются инвестиционные проекты, имеющие общероссийское значение. На Ярославском радиозаводе открыто производство по сборке модулей для космических аппаратов. На заводе «Takeda» введен участок производства инновационного лекарственного препарата, предназначенного для лечения редкого онкологического заболевания. В Тутаеве заложен новый завод «Компании Дизель».

Всего сегодня при поддержке Правительства Ярославской области в разных стадиях готовности находятся 30 крупных инвестпроектов. По нашим прогнозам, общий объем инвестиций за восемь лет составит более ста миллиардов рублей», — сказал Дмитрий Миронов.

В последние два года промышленность области демонстрирует устойчивый рост, превышающий общероссийские показатели. Индекс промышленного производства в регионе за восемь месяцев составил 108,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 5,4% выше, чем в среднем по России. В январе — августе объем отгруженной продукции вырос на 12% и составил в денежном выражении почти 280 млрд рублей.

На Дне промышленности присутствовал глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас оборот торговли между регионами составляет порядка 650 млн рублей в год.

Взаимодействие между предприятиями укрепляется, мы постоянно находим новых партнеров на территории вашего региона. И сегодня, посетив выставку-демонстрацию продукции ярославских промышленников, мы увидели новые возможности для сотрудничества. Мы приняли решение, что будем ходатайствовать перед Министерством транспорта РФ об увеличении авиарейсов между Ярославлем и Республикой Крым», — сказал Сергей Аксенов.

Заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев отметил успешное сотрудничество в Ярославской областью в деле развития туризма, а именно строительство скоростного судна на подводных крыльях «Комета» рыбинским заводом «Вымпел». Пассажирские рейсы были запущены в этом году и пользовались большой популярностью у туристов со всей России.