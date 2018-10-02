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«Укроборонпром» решил избавиться от «устаревших» советских стандартов

Экономика

Украинское вооружение является некачественным не из-за советских стандартов, а из-за отсутствия нормальных специалистов

Киев, 2 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Госконцерн «Укроборонпром» избавится от советских стандартов разработки вооружения, заявил гендиректор госконцерна Павел Букин, сообщает 2 октября УНИАН.

По его словам, многие советские стандарты для современной Украины являются «устаревшими». Так, Букин считает излишним проводить испытания вооружения при температуре — 50 градусов по Цельсию, так как на Украине таких температур не бывает. Помимо этого госконцерн избавится еще от ряда советским «устаревших» стандартов.

Напомним, украинское вооружение отличается крайней нестабильностью и низким качеством. Так, украинские минометы «Молот» буквально разрываются в руках военнослужащих ВСУ, убивая и раня солдат. А танк «Булат», по словам украинских военных, непригоден для боевых действий из-за своих характеристик.

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Вооруженные силы Украины
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