Спикер крымского парламента: мы не можем позволить «Титану» закрыться

Армянск, Крым, , 17:49 — REGNUM Власти Крыма не могут позволить, чтобы завод «Крымский титан» в Армянске был закрыт. Об этом 2 октября на заседании президиума парламента Республики Крым заявил его председатель Владимир Константинов.

«Экономика Крыма очень сильно зависит от этого предприятия. Мы не можем себе позволить такой роскоши, чтобы с ним что-то случилось, и он перестал работать. Для Армянска — это единственное предприятие, на котором большинство местных жителей может найти себе работу. Нам нужно предпринять все усилия для сохранения его стабильной работы», — отметил Константинов.

Он также напомнил, что после реконструкции завода один цех по производству серной кислоты оценивается в 480 миллионов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа и начале сентября на территории завода «Крымский титан» произошло несколько выбросов сернистого ангидрида и других химвеществ в атмосферу. Предприятие было временно остановлено в начале сентября.

Местные власти объявили каникулы в школах и детских садах, отправив около четырёх тысяч детей в санатории и здравницы полуострова. 24 сентября режим чрезвычайной ситуации был отменён.

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