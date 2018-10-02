У Латвии осталось чуть меньше года, чтобы найти деньги для «Газпрома»

Рига, , 17:33 — REGNUM В Латвии комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) сертифицировала Conexus Baltic Grid в качестве оператора передачи природного газа и хранения газа в Инчукалнском подземном газохранилище, сообщает BNN. Однако существует ряд недостатков, которые необходимо устранить к 2020 году.

Среди условий комиссии — требование, чтобы «Газпром» не имел возможности осуществлять прямой или косвенный контроль над Conexus. Данное условие должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Также Conexus необходимо предотвратить риск конфликта интересов, который создан одновременным участием Marguerite Gas I и Marguerite Gas II в Conexus, а также в Latvijas Gāze. В течение двух месяцев со дня принятия решения Conexus должен проинформировать комиссию о ходе выполнения условий и действиях, которые планируется предпринять в будущем, предоставив письменный доклад и документы, на которых он основывается.

С принятым решением согласна и Еврокомиссия, указав, что участие «Газпрома» в Latvijas Gāze и Conexus может повлиять на деятельность Conexus, а участие акционера — финансового инвестора — Marguerite в обоих предприятиях энергообеспечения создает конфликт интересов, подчеркивается в заявлении Комиссии.

ЕК также указала, что в соответствии с требованиями Газовой директивы «Газпром» может сохранить участие в операторах системы транспортировки, если это участие пассивно, если он не является держателем контрольного пакета акций, не имеет права голоса и права выдвигать членов правления. Одновременно ЕК согласна с установкой Комиссии по регулированию общественных услуг, что упомянутые в уставе Conexus ограничения не имеют юридической силы в отношении обязательств акционеров не осуществлять право голоса и не назначать членов правления, и они рассматриваются как добровольные. Поэтому ЕК согласна с выводом комиссии, что участие «Газпрома» в Conexus нельзя считать соответствующим требованиям Газовой директивы.

В связи с чем Латвийской стороне до 2020 года необходимо выкупить у «Газпрома» акции оператора своей ГТС — Conexus Baltic Grid — или изменить устав компании так, чтобы российский холдинг не мог быть представлен в совете правления.

34,1% акций Conexus Baltic Grid принадлежат российскому «Газпрому», который до сих пор их не продал, хотя представители холдинга еще 20 декабря прошлого года вышли из совета Conexus Baltic Grid.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не против продать свой пакет акций Conexus Baltic Grid, но ждет хорошего предложения. Латвийский закон о либерализации газового рынка предполагает преимущественное право государства по выкупу акций и активов газотранспортных и газораспределительных компаний, однако предложенная государством цена не устраивает «Газпром».

Еще один покупатель предложил «Газпрому» за доли в Latvijas Gāze и Conexus «рыночную цену с 20-процентной премией» — около 200 миллионов евро, но и на это монополия не отреагировала.