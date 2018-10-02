Eurostat: в августе безработица в Латвии была выше средней в ЕС

Рига, , 17:31 — REGNUM В августе 2018 года безработица в Латвии составила 7,4% и была выше, чем в среднем по Евросоюзу, свидетельствуют данные Eurostat о 24 странах ЕС. Об этом сообщает латвийский новостной портал Грани. lv

Выше, чем в Латвии, безработица в августе была в Испании (15,2%), Италии (9,7%), Франции (9,3%), Хорватии (8,5%), Финляндии (7,6%) и на Кипре (7,5%).

Самый низкий уровень безработицы в августе этого года зарегистрирован в Чехии (2,5%), Германии и Польше (3,4%) и на Мальте (3,8%).

Что касается Литвы, то по данный статистической службы Европейского союза, в августе в прибалтийской республике безработица составила 6,2%.

В среднем по ЕС безработица в августе по сезонно выровненным данным составила 6,8%, не изменившись по сравнению с июлем. В августе 2017 года уровень безработицы в ЕС составлял 7,5%.

В странах еврозоны средний уровень безработицы в августе снизился с 8,2% до 8,1% и был самым низким с ноября 2008 года.

В августе в странах ЕС работы не имели 16,657 млн человек, в том числе 13,220 млн — в странах еврозоны. По сравнению с августом 2017 года число безработных в ЕС уменьшилось на 1,921, в еврозоне — на 1,419.

Данные о безработице в августе в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.