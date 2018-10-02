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Литва выслала четыре военных судна к терпящему бедствие парому на Балтике

Экономика

Суда должны достигнуть места, где дрейфует паром, через час

Вильнюс, 2 октября 2018, 17:16 — REGNUM  В 18.00 по местному литовскому времени (совпадает с московским) сегодня, 2 октября, к месту, где дрейфует паром Regina Seaways, прибудут четыре литовских военных судна, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным министерства обороны Литвы, всего к месту инцидента отправились суда Šakiai, Skalvis, Jotvingis и Žemaitis. Также к месту происшествия был направлен вертолёт армии Литвы AS-365 Dauphin.

Все суда будут готовы в случае необходимости принять на борт 294 пассажира парома и 42 члена экипажа, который в настоящий момент готовы к эвакуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители компании DFDS в Клайпеде опровергают информацию, что на пароме Regina Seaways произошёл взрыв. По их словам, после сильной вибрации появилось задымление. Оба двигателя отключились, машинное отделение загерметизировано, пущен CO2, мониторинг температуры корпуса и трюмов показал, что ситуация стабильная, температура не растёт, все системы сработали штатно.

Спасательными работами руководит спасательный координационный центр «Калининград». Паром дрейфует в зоне ответственности по спасении Калининградской области.

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