Рейтинговые агентства вновь прогнозируют экономические проблемы Италии

Рим, , 17:12 — REGNUM Эксперты Goldman Sachs прогнозируют серьезные экономические проблемы Италии, сообщает Il Giornale во вторник, 2 октября.

Эксперты отмечают, что «агрессивная налоговая политика» итальянского правительства является угрозой для экономики и бизнеса.

В Goldman Sachs также предупредили, что вполне вероятными являются снижения (во множественном числе) национального рейтинга со стороны самих агентств.

Под «агрессивной налоговой политикой» эксперты подразумевают намерение правительства в соответствие с предвыборными обещаниями отказаться от повышения НДС, снизить пенсионный возраст и ввести выплаты по «доходу от гражданства».

Сторонники итальянского правительства полагают, что альянс их оппонентов, состоящий из Еврокомиссии, местных СМИ и оппозиции, рейтинговых агентств и спекулянтов ставят своей целью обрушить рейтинги страны, чтобы вынудить правительство отказаться от своей экономической политики.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро» ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

Читайте также: «Апокалипсис, смерть, война»: Италия принимает бюджет в битве с ЕС