Египет прекращает импорт СПГ

Каир, , 17:05 — REGNUM 1 октября министр нефти и природных ресурсов Арабской Республики Египет Тарик аль-Мулла официально сообщил о том, что страна вышла на полное самообеспечение по природному газу и прекращает импорт СПГ.

Отказаться от импорта газа Египту удалось раньше намеченных сроков — настолько успешно идет освоение крупнейшего газового месторождения Средиземного моря «Зохр». В июле суточная добыча газа составляла 169,9 млн. кубометров, в сентябре добычу удалось нарастить до 186,8 млн. кубометров. В январе 2019 года Египет планирует начать экспорт газа и стать региональным центром торговли СПГ. Геологические ресурсы шельфового месторождения «Зохр» составляют порядка 850 млрд. кубометров, открыты и еще несколько менее крупных месторождений.

Добиться таких результатов Египту удалось за счет ввода в эксплуатацию уже второго магистрального газопровода, по которому газ подается на берег. Подготовка газа (очистка от серы, механических примесей, влаги) осуществляется непосредственно на месторождении, где начала работу уже пятая очередь завода по подготовке газа. Подготовлена к приему такого количества газа береговая инфраструктура, увеличена мощность газораспределительной сети.

Означает ли это, что у российского природного газа в Европе появится новый конкурент? Спрос на газ достаточно велик в ближневосточном регионе — к примеру, его дефицит наблюдается у Саудовской Аравии, которая, в силу политических причин, не импортирует катарский газ. Скорее всего, основные поставки СПГ не покинут регион, о планах Египта конкурировать на европейском рынке СПГ с Катаром пока ничего неизвестно. Кроме того, напомним, что итальянская компания Eni, выступающая оператором проекта «Зохр» в силу экономических, как тогда было заявлено, причин, продала за 1,125 млрд. долларов 30% месторождения сторонней организации — компании «Роснефть». Сделка была закрыта 9 октября 2017 года.