В Крыму прогнозируют снижение стоимости ГСМ на рубль

Симферополь, , 17:03 — REGNUM Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту может способствовать снижению стоимости горюче-смазочных материалов на полуострове на один рубль. Такой прогноз 2 октября сделали специалисты Корпорации развития Республики Крым.

«В то же время за счёт услуг Крымской железной дороги розничные цены на полуострове будут превышать цены на топливо в Краснодарском крае на 1−1,5 руб./л», — уточнили в пресс-службе корпорации.

Помимо этого в КРРК уверены, что запуск грузового транспорта и железнодорожного сообщения положительно отразится на обеспеченности полуострова строительными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов высказал предположение о том, что бензовозы комфортную ценовую политику на топливо в Крыму не обеспечат, поэтому гражданам стоит дожидаться старта железнодорожного сообщения.

«Как только железная дорога начнёт возить топливо, гарантирую, что будем пересчитывать цену каждого литра», — отметил глава РК.