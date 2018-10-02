Новости об американской плавучей АЭС

Мурманск, , 16:57 — REGNUM На базе Росатомфлота в Мурманске идет загрузка ядерного топлива уже в оба реактора ПАТЭС «Академик Ломоносов», и одновременно с этим, 1 октября, поступила информация об успехах американских атомных специалистов.

Инженерному корпусу армии США удалось успешно завершить работы по окончательному выводу из эксплуатации и демонтажу реакторной установки плавучей АЭС Sturgis. Sturigs была построена на базе судна постройки 40-х годов прошлого века и сдана в эксплуатацию в 1967 году. Использовали ее для нужд оборонного ведомства США в зоне Панамского канала, в 1976 году вернули в США и больше не эксплуатировали. Отработанное высокообогащенное ядерное топливо из реактора извлекли уже в 1977—1978 годах, после чего приступили к разработке проекта полной утилизации реакторной установки. Проект продвигался с удивительной скоростью — уже в 2014 году, всего через 35 лет американские профессионалы смогли приступить к работе. После удаления с судна 600 тонн радиоактивных материалов в 2017 году им удалось удалить верхнюю часть защиты реактора, обеспечив доступ непосредственно к реакторному оборудованию. Самой сложной частью работ стало удаления корпуса реактора, весящего более 80 тонн, но и это было сделано — корпус реактора доставлен в хранилище радиоактивных отходов в округе Эндрюс штата Техас. Теперь судно полностью освобождено от всех ядерных материалов и оборудования, что позволит отправить его на переработку на металлолом.

События, происходящие с плавучими АЭС одновременно в России и в США, позволяют по достоинству оценить вклад каждой страны в развитие мирового атомного проекта. Американских специалистов можно поздравить с успешным завершением сложной работы.