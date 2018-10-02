Ядерное топливо: новое производство НЗХК получает первые заказы

Новосибирск, , 16:55 — REGNUM Менее недели назад Новосибирский завод химконцентратов (НЗХК), входящий в состав топливного дивизиона «Росатома» сообщил об открытии нового производства, в которое было инвестировано 1,6 млрд. рублей. В новых, построенных и оборудованных «с нуля» цехах будет производиться ядерное топливо для исследовательских атомных реакторов.

Насколько своевременно были сделаны инвестиции, насколько востребовано такое производство, показывают стремительно начавшиеся события. Уже на следующий день о своем желании продолжить сотрудничество с НЗХК сообщил первый заместитель института ядерной физики Узбекистана Илхам Садиков, напомнив о том, что в этом институте работает исследовательский реактор ВВР-СМ. Тут же напомнил о том, что НЗХК поставляет в Египет топливные материалы для исследовательского реактора ETRR-2 председатель управления по атомной энергии этого государства доктор Атеф Абдель-Фаттах. Неожиданно вспомнили о положительном опыте сотрудничества с российскими атомщиками поляки — один из руководителей польского национального центра ядерных исследований, Михаил Грыжински сделал следующее заявление. «Мы думаем, чтобы заказать элементы в ТВЭЛе. Если мы закажем у вас, это будет 40 элементов, или 60. Это на три года эксплуатации нашего реактора». Первого октября советник председателя правления чешской компании Alfa Франтишек Паздера напомнил об успешном сотрудничестве чешских и российских атомщиков в проекте по конверсии чешских исследовательских реакторов на НОУ-топливо и о том, что в Чехии работают три исследовательских реактора.

Судя по такому плотному потоку новостей, продукция нового предприятия НЗХК действительно весьма востребована во многих странах. Государственная корпорация «Росатом» имеет все шансы плотно занять и этот сектор ядерного топлива мирового рынка, научные и технологические наработки позволяют расширять производство, увеличивать возможности российского хайтэка.