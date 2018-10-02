Севастополь и Крым наращивают мощность генерации электроэнергии

Симферополь, , 16:48 — REGNUM В ночь с 30 сентября на 1 октября в Крыму произошло сразу два важных события — в полночь началось движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту, около 6 утра начал давать электроэнергию первый энергоблок теплоэлектростанции «Таврическая» в Симферополе, в восемь утра в энергосистему вошел первый энергоблок ТЭС «Балаклавская» в Севастополе.

Если Крымский мост строится с опережением графика, то строительство новых ТЭС, наоборот, шло с опозданием — по плану сдача в эксплуатацию первых энергоблоков должна была произойти еще в мае этого года. Тем не менее «Ростех» сумел добавить 500 МВт мощности энергетической системе полуострова перед началом отопительного сезона, что очень важно. Энергосистема получила необходимый резерв мощности, она теперь не настолько критично зависит от возможных погодных катаклизмов. С учетом мощности, поступающей в Крым по морскому энергомосту с материка, — запас есть.

О сроках ввода вторых энергоблоков (по проекту каждая из новых ТЭС будет иметь 470 МВт) мощности «Ростех» пока не сообщает. Но тем не менее событие знаковое. Окончательно стало ясно, что громкий скандал вокруг газовых турбин компании Siemens, к радости крымчан, тихо закончился. Те инвесторы, которые рискнут обойти всевозможные санкции, в Крыму будут чувствовать себя намного комфортнее — намного проще стала доставка грузов, генерирующие мощности позволяют обеспечить новые объекты электроэнергией. Насколько уверенно будет идти полная интеграция Крыма в экономику России, будем следить по поведению энергетиков — как только они заговорят о том, что и этих электростанций им недостаточно, можно будет считать, что развитие полуострова набрало хороший темп.