Москва, , 16:27 — REGNUM Второй конкурс управленцев «Лидеры России» стартует 10 октября

«Старт конкурса состоится 10 октября, в этот день будет пресс-конференция, на которой мы озвучим все изменения, которые произойдут в этом году в проведении конкурса. Сразу после пресс-конференции начнется прием заявок для участия в конкурсе», — рассказал журналистам генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«На пресс-конференции мы расскажем о времени каждого этапа, о том, когда закончатся заочные испытания, когда пройдут очные полуфиналы и финалы», — цитирует слова Алексея Комиссарова ТАСС.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» также отметил, что интерес к конкурсу растет и «заявок на конкурс точно будет больше, чем в прошлом году».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», в которую также входят еще 13 проектов, в числе которых — всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» и конкурс школьников «Мой первый бизнес».

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