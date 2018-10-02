Глава бюджетной комиссии Италии: стране было бы лучше со своей валютой

Рим, , 16:21 — REGNUM Если бы у Италии была своя валюта, это позволило бы ей справиться с большинством нынешних экономических проблем, отметил в комментарии для Radio 1 Rai во вторник, 2 октября, глава комиссии по бюджету нижней палаты парламента страны Клаудио Борги.

Контроль над собственными средствами монетарной политики — это необходимое, хотя и недостаточное условие для выполнения «амбициозного плана восстановления Италии», сказал депутат.

Для того, чтобы такой план стал реальностью, то есть чтобы Италия вышла из зоны евро и вернулась к лире, необходимы поддержка и понимание граждан, отметил Борги.

По его словам, ответственным за нынешнее обострение финансовых отношений между Италией и ЕС является Брюссель. Если бы Италия хотела столкновения, то внесла бы в проект бюджета уровень дефицита не 2,4%, а 3,1% ВВП, отметил депутат.

Итальянская оппозиция обвинила Борги в том, что тот своими заявлениями «провоцирует шторм» в экономике. Премьер-министр Джузеппе Конте в очередной раз отметил, что Италия не собирается покидать зону евро.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но власти ЕС недовольны, они отмечают, что наращивать дефицит в Италии в условиях высокого госдолга (более 100% ВВП) неприемлемо. В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

После заявлений главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что действия Италии могут привести к «концу евро», ускорилось падение итальянских биржевых индексов. Лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини заявили, что Еврокомиссия пытается с помощью резких заявлений и биржевой паники заставить их изменить свое решение, но ей это не удастся. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в свою очередь отметил, то ЕС может ввести в отношении Италии дополнительные меры принуждения.

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