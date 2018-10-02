300 тысяч гектаров сельхозземель в Крыму недоступны аграриям

Симферополь, , 16:13 — REGNUM Крымские аграрии не могут использовать по назначению 276 тысяч га сельхозземель из-за реализации федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а также ряда юридических процедур. Об этом 2 октября на заседании президиума крымского парламента сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Общая площадь неиспользуемых земель в целом на территории республики составила 276 тысяч га, то есть 15% от всей площади сельхозземель — 1,8 миллиона га. Происходит это в основном из-за реализации проектов ФЦП, перевода земли из одной категории в другую, предоставления участков для недропользования, создания новых особо охраняемых природных территорий и включения земель в территории населённых пунктов во время разработки генпланов», — отметил министр.

Больше всего таких земель, по его словам, в Джанкойском, Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Черноморском, Сакском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, прямой ущерб крымских аграриев от летней засухи в 2018 году составил 237 миллионов рублей, а недополученные доходы от недобора урожая — более четырех миллиардов рублей.

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