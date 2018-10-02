Италия вложит 15 млрд евро в модернизацию инфраструктуры

Рим, , 16:01 — REGNUM Проект бюджета Италии предполагает выделение 15 млрд евро в ближайшие три года на модернизацию инфраструктуры, заявил во вторник, 2 октября, премьер-министр Джузеппе Конте, передает La Gazzetta del Mezzogiorno.

В ближайшие 15 лет в модернизацию инфраструктуры должно быть вложено 38 млрд евро, добавил Конте. Инфраструктуры в стране должна быть современной и безопасной, в правительстве все согласны с необходимостью таких вложений, отметил премьер-министр.

О необходимости выделения дополнительных средств на модернизацию инфраструктуры итальянские министры заговорили после обрушения моста Моранди в Генуе. Тогда экспертные исследования показали, что в модернизации нуждается более 50% инфраструктурных объектов.

Проект бюджета Италии на 2019 год вызывает серьезные нарекания у Еврокомиссии, поскольку ради выполнения предвыборных обещаний и наращивания государственных инвестиций (в том числе в инфраструктуру) министры договорились увеличить дефицит бюджета с 2 до 2,4% ВВП.

Италия не нарушает правил ЕС, согласно которым дефицит не должен превышать 3% ВВП. Однако евробюрократы полагают, что ввиду высокого госдолга Италия не должна увеличивать дефицит. В Риме считают эту позицию несправедливой и не собираются следовать рекомендациям Брюсселя.

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