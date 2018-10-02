Центральный банк РФ упрекнули за попытку «гробить рубль»

Москва, , 16:04 — REGNUM Санкции в отношении РФ не имеют никакого отношения к курсу её валюты, уверен завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 2 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Санкции к валюте не имеют отношения, — заявил Платошкин. — С февраля Центральный банк России гробит рубль. Для стимулирования экспорта. Причем здесь американские санкции?»

Кроме того, эксперт раскритиковал тот факт, что РФ участвует в санкционном давлении на КНДР.

«Вы знаете, какой первый пакет американских санкций был против Северной Кореи? — риторически поинтересовался Платошкин. — Полностью запретить туда продажу леса-кругляка. Да, только мы его туда поставляем! Больше никто. Мы зачем за это голосовали? Они-то туда ничего не поставляют. Им эти санкции ничего не стоят!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, сказанным им на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, международные санкции против Корейской Народно-Демократической Республики должны ослабевать по мере того, как Северная Корея проводит разоружение.

«Хотел бы напомнить, что любые переговоры — это улица с двусторонним движением. Шаги КНДР на треке поэтапного разоружения должны быть запараллелены ослаблением санкций. Действие должно идти в ответ на действие», — отметил Лавров.

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