В Калужской области на 17% выросло потребление электроэнергии

Калуга, , 15:58 — REGNUM За последние пять лет Калужская область увеличила потребление электроэнергии на 17%. В дальнейшем эта тенденция будет сохраняться, заявил 2 октября губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на заседании рабочей группы по вопросам обеспечения надежного электроснабжения на территории региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Артамонова, среди новых потребителей крупные промышленные предприятия, жилые микрорайоны, социальная и туристическая инфраструктура. При этом реализация отдельных инвестиционных проектов требует увеличения электрических мощностей, что в первую очередь, относится к Обнинскому и Людиновскому энергоузлам.

«Для устранения дисбаланса необходимо сделать завершающие шаги в строительстве ПС «Белобережская», «Созвездие» и «Войлово». Введение в эксплуатацию этих объектов позволит обеспечить технологическое подсоединение новых потребителей к электрическим сетям», — считает Анатолий Артамонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин отметил достижения сетевого комплекса в области подключения электропотребителей. По словам президента, РФ поднялась с 173 строчки на 10 в рейтинге Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения».