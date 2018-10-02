Нефть наметила превысить планку $90

Москва, , 15:51 — REGNUM Нефть марки Brent 2 октября торгуется вблизи четырёхлетних максимумов, достигнутых в начале текущей недели за счёт санкций США против Ирана, а также на фоне сомнений инвесторов относительно способности ОПЕК компенсировать снижение поставок из Ирана, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

На этом фоне объем чистых длинных позиций по контрактам Brent 2 октября приблизился к уровню 500 миллионам баррелей, что говорит о ставках хедж-фондов в пользу дальнейшего удорожания нефти. Сегодня поддержку ценам может оказать статистика по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Данные выйдут во второй половине дня.

«Технически Brent имеет среднесрочную перспективу продолжить рост к цели $90 за баррель. Однако до нее нефть, скорее всего, скорректируется. Потенциал снижение 30% от волны роста, начавшейся с середины августа, то есть в районе $80−81 за баррель», — считает эксперт.

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