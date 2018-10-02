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Эксперт поставил диагноз экономике Украины

Экономика

Алексей Кущ надеется на проведение успешных экономических реформ

Киев, 2 октября 2018, 15:56 — REGNUM  Украинская экономика является средством обогащения нескольких элитных групп примерно на $10 млрд ежегодно, заявил экономист Алексей Кущ 2 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что прежде чем приступать к реформированию экономики Украины, следует поставить ей верный диагноз:

«Что из себя представляет украинская экономика? По форме — теневая (50% в тени, а может и больше). По распределению бюджета — социально-«силовая». По источникам снятия прибыли — рентная и монопольная (58% экономической среды монополизировано). По внутреннему дирижизму — олигархическая. В общем, это продукт не рынка и не позитивной энергии государства, а механизм, приспособленный для снятия в год примерно $10 млрд в пользу нескольких провластных групп», — рассказал Алексей Кущ.

Он также подчеркнул, что малая часть реальной экономики, которая не ушла в тень, распределяется между электоратом «чтобы не гавкал».

Напомним, украинский эксперт Александр Охрименко заявил, что украинская власть использует переговоры с МВФ в качестве предлога для повышения цены на газ для населения. На этом повышении украинские политики собираются неплохо заработать.

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Социально-экономический кризис на Украине
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