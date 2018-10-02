Жители России верят в рубль, и он растет

Москва, , 15:41 — REGNUM Последние оптимистичные сообщения в СМИ о том, что более 60% жителей России хранит сбережения в национальной валюте логично укладываются в картину роста рубля за последние две недели почти без откатов, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова. Так, только 5% граждан хранят свои сбережения в долларах, 3% в евро, 1% в иной валюте, a 66% — в рублях. При этом по официальной статистике, доля вкладов в валюте в общей их сумме в июле составила порядка 22%.

«В биржевом мире есть такое понятие, как формирование общественного мнения. Так вот на текущий момент, когда рост рубля на 7,5% практически исчерпал себя и логично, что подходит момент коррекции — в СМИ начинают запускать данные об уверенности граждан в рубле. Это значит, что чем больше доводов будет за сильную национальную валюту, и стабильность темпов роста — тем более вероятно, что уже близко повторный виток падения», — считает эксперт.

Сейчас валютный рынок вновь коррелирует с рынком энергоресурсов. То есть основной драйвер и сигнал для валютных спекулянтов и населения о том, что снова стоит покупать доллары и евро — это начало коррекции вниз по нефти. Так, например, Brent по состоянию на 1−2 октября достигла очередного максимума с октября 2014 года. Торги проходят вблизи сопротивления $85 за баррель. До тех пор, пока максимума в $85 не будет превышен — рубль может приостановить укрепление.

«На сегодня, 2 октября, ориентир падения на 64,57 рубля за доллар не отменяется, так как сильного разворота вверх сейчас нет, а значит — продавцов по рублю нет. Критичной отметкой роста для новых продаж USDRUB можно считать отметку 65,50 рубля», — полагает Сальникова.

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